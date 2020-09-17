قوات الأمن العراقية تضبط مواد متفجرة وصواريخ شمالي بغداد
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:03 م
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أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة تمكنت أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".
وأضافت، أنه تم العثور أيضا على 3 قذائف RBG7 ضد الدروع وصاروخين نوع كاتيوشا، وهي من مخلفات داعش الإرهابي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، مشيرة إلى أنه تم رفعها دون وقوع أية خسائر.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة تمكنت أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".
وأضافت، أنه تم العثور أيضا على 3 قذائف RBG7 ضد الدروع وصاروخين نوع كاتيوشا، وهي من مخلفات داعش الإرهابي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، مشيرة إلى أنه تم رفعها دون وقوع أية خسائر.