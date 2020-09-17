قوات الأمن العراقية تضبط مواد متفجرة وصواريخ شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة تمكنت أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".وأضافت، أنه تم العثور أيضا على 3 قذائف RBG7 ضد الدروع وصاروخين نوع كاتيوشا، وهي من مخلفات داعش الإرهابي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، مشيرة إلى أنه تم رفعها دون وقوع أية خسائر.