وزير خارجية باكستان يجدد موقف بلاده بشأن القضية الفلسطينية
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:21 م
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جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي موقف بلاده حول حل الدولتين لقضية فلسطين، وفق قرارات الأمم المتحدة.
وقال "قريشي" في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس- حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف.
وأكد أن باكستان تجدد مطالبتها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال "قريشي" في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس- حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف.
وأكد أن باكستان تجدد مطالبتها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.