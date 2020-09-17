وزير خارجية باكستان يجدد موقف بلاده بشأن القضية الفلسطينية ‎

جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي موقف بلاده حول حل الدولتين لقضية فلسطين، وفق قرارات الأمم المتحدة.وقال "قريشي" في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس- حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف.وأكد أن باكستان تجدد مطالبتها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.