«المفوضية الأوروبية» تقدم خطة مناخ جديدة لعام 2030

قدمت المفوضية الأوروبية. اليوم الخميس. خطتها الجديدة بشأن المناخ لعام 2030. بما في ذلك هدف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات إلى 55 بالمئة من مستويات 1990.وقال فرانس تيمرمانس، المفوض الأوروبي المسئول عن الاتفاق الأخضر الأوروبى، إن مستقبل الأجيال القادمة على المحك إذا ما فشل الاتحاد الأوروبي في التحرك الآن.وفي إطار الخطة، نشرت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تعديلات مقترحة للقانون المناخ الأوروبي المقترح سابقًا بما في ذلك هدف جديد ملزم قانونيًا لخفض الانبعاثات بنسبة 55 بالمائة، بارتفاع من نسبة 40 بالمائة.وقال تيمرمانس إن المفوضية سوف تقدم خطة مفصلة بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف بحلول يونيو 2021.ولا يزال البرلمان الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إقرار المقترحات التي من المحتمل أن تواجه مقاومة من الدول المعتمدة اقتصاديًا على صناعات غنية بالكربون، مثل الفحم.