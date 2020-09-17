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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«تزوير الإخوان» تكشف تفاصيل ضبط «كابتن صالح وقرني» بالإسكندرية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:09 م
الإخوان
الإخوان
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تواصل "الدستور" نشر المستندات الكاملة لقضية شبكة تزوير الإخوان وتبين من الأوراق استعانة الإخوان بمسجلين خطر، وتفاصيل عملية ضبط المدعو "كابتن صالح" وآخر يدي "قرني" في البيطاش بمحافظة الإسكندرية، وتضم القضية 47 متهما بينهم شقيق رجل الأعمال حسن مالك والإرهابي يحيى موسى بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولة تهريبهم بمستندات مزورة.

وتبين من تحريات جهاز الأمن الوطني أنه عقب صدور تعليمات من قيادات التنظيم الإخوانی بالخارج لخلايا الإخوان بالداخل؛ لمحاولة تهريب بعض من العناصر القيادية بالتنظيم والمجموعات المسلحة المرصودة أمنيا والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا؛ لمشاركتهم في ارتكاب العمليات الإرهابية من خلال توفير وثائق مزورة  للعناصر أو للقيادات المراد تهريبها للخارج بهدف تسهيل تحركاتهم.

وتبين تكليف الإخواني الهارب محمد رفیق إبراهيم محمد مناع المعروف بالاسم الحركي محمد منتصر بتكوين عدة شيكات لتزوير المحررات الرسمية، واضطلع الأخير بالاتفاق مع بعض كوادر التنظيم بالداخل على تفعيل تلك المخطط والتنسيق معهم لتحديد تعصر المطلوب تسقيزهم خارج البلاد بأوراق مزورة.

وتم تحديد المتهمين وهم علي محمود محمد السيد" وشهرته محمود الطبلاوي، مسجل في 12 قضية أموال عامة - نصب - خيانة أمانة- انضمام لجماعة إرهابية، والذي قام بتكوين شبكة تزوير المحررات الرسمية بالاستعانة بعدد من عناصر العاملين في مجال التزوير مع علمهم بمخطط التنظيم، واتجاه إرادته الحرة لتزوير المحررات مقابل مبالغ مالية وعرف منهم عصام دياب السيد هجرس.

كابتن صالح
وتبين من التحريات أنه بناء على الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 بضبط المتهم صالح عبدالرحيم وشهرته "الكابتن صالح" ليبي الجنسية، ومحمد قرني أحمد مراد، وإعداد الأكمنة لهما تم ضبطهما بشارع البيطاش الرئيسي بقسم شرطة الدخيلة، وعثر بحوزتهما على شهادة الخدمة العسكرية باسم أحمد حسن شحاتة، يشتبه أن تكون مزورة، وجواز سفر بنفس الاسم، وجواز سفر باسم صفوت عزيز.

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