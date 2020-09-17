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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القومى للسينما يختتم فعاليات ورشة الديكور السينمائى العملية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:15 م
فعاليات ورشة الديكور
فعاليات ورشة الديكور السينمائي
حسن أمين
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اختتم المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس شادى العناني، وإشراف أسامة أبوزيد مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز، وأمل عبد المجيد، ومشاركة إدارة المشروعات. وذلك بالتنسيق مع نادي الياسمين 3 التابع لإدارة النوادي بالقوات المسلحة لعدد 20 متدربًا فئات عمرية مختلفة.

أقيمت الورشة على مدار 5 أيام، تم فيها بناء ديكور سينمائي كامل. وتأتي الورشة ضمن مجموعة من الورش السينمائية المقررة إقامتها في وقت لاحق.

وجدير بالذكر أن القومى للسينما هو صاحب الانفرادة الأولى من نوعها في إقامة ورشة ديكور سينمائي عملية خارج البلاتوهات.

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