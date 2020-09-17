روسيا تؤكد استعدادها للتعاون مع الشركاء الأجانب لتطوير لقاح ضد كورونا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، استعداد بلادها الكامل للتعاون مع شركائها الأجانب في جميع أنحاء العالم في إطار تطوير لقاح لفيروس كورونا كوفيد-19.وقالت زاخاروفا - في تصريح-: "لا يزال تطوير لقاح آمن وموثوق وفعال ضد كوفيد-19 يمثل أولوية لتعاون المجتمع الدولي، هو أمر لا بديل له... وروسيا منفتحة على تعاون واسع في هذا المجال، ومستعدة للعمل مع الجميع".وعلى صعيد آخر، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو ترى أنه من غير المقبول فرض وساطة أحادية الجانب للتوصل إلى تسوية في بيلاروسيا.وقالت المتحدثة: "نحن نؤيد تسوية الوضع بهدوء من خلال الحوار البيلاروسي الداخلي، دون تدخل وإملاءات وبالطبع دون ضغوط خارجية. ويعد فرض الوساطة والمساعدة من جانب واحد أمرًا غير مقبول".وتابعت قائلة: إن موسكو تحترم خيار شعب بيلاروسيا، وهذا ينطبق على أولئك الذين صوتوا لصالح لوكاشينكو والمرشحين الآخرين.وفي سياق متصل، قالت الدبلوماسية الروسية إن بيلاروسيا ستصبح أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.