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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم: تلقى 45922 طلب تصالح وإعادة النظر فى التسعير

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:22 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 45922 طلبًا حتى اليوم، بمعدل يومي 2000 طلب، مؤكدًا حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

وكان قد اجتمع محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وناقش الموقف الراهن لمخالفات البناء التي تم رصدها بمعرفة الوحدات القروية، ونتائج الرصد الميداني الشامل التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة بقرار السيد المحافظ لهذا الشأن.

وأصدر توجيهاته لرؤساء المدن، باتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف المهم وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، مشددًا على ضرورة التزام الدقة والحصر الدقيق الشامل لجميع المخالفات بكل مراكز وقرى المحافظة، لضمان النزاهة والعدالة في تطبيق القانون، وكذا وضع مستهدف يومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم إرسال نموذج موحد لمجالس المدن لتصنيف المخالفات الجديدة التي تم رصدها، كما ستتم دراسة إعادة النظر في تسعير قيمة التصالح بعدد من المناطق التي تقدم قاطنيها بشكاوى، وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحًا أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.

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