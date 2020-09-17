رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«حماية المستهلك» يطلق حملة لاستدعاء 211 سيارة مرسيدس بسبب عيوب الصناعة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:39 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
نرمين محمود الدهان
طباعة
يطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 211 سيارة «111 سيارة CLA class،49 سيارة A Class،51 سيارة B Class»، وذلك لتعديل برنامج وحدة العدادات لوجود عيب عند تشغيل مفتاح ضوء التحذير من المخاطر لأنه قد يتم تعطيل إضاءة المفاتيح الأخرى في السيارة «لوحة التبديل، لوحة التحكم العلوية،عجلة القيادة، وما إلى ذلك»، وإذا قام السائق بتشغيل المحرك أثناء تشغيل نظام ضوء التحذير من الخطر فستظل المفاتيح غير مضاءة حتى يتم إلغاء تنشيط نظام ضوء التحذير من الخطر في حالة إيقاف التشغيل، وسوف تقوم الشركة بإجراء الكشف والمصنعية دون أي نفقات إضافية على المستهلك.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

كما يدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«تسليم الطفلة لجدتها».. النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس أحمد حسن وزينب

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

نواة الإرهاب.. 13 تنظيمًا مسلحًا ولدت من رحم الجماعة الإرهابية

منوعات

ما هي الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا؟

بينها العسل.. أطعمة صحية يمكن أن تؤدي لقتل الكبد

الأطباء يحذرون من تناول الخوخ

تونس تعلن الكشف عن لوحات فسيفسائية تعود للعصر الروماني

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يستعد لحفل تأبين محمود رضا

«صانعة الموت».. كيف وصف كامل الشناوي الإخوان في مقال «الإرهاب»

وزيرة الثقافة تعفي ذوي الهمم من رسوم مراكز تنمية المواهب

سلوى بكر بعد إجرائها جراحة: أنا بخير.. وأغادر المستشفى غدًا