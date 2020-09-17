«حماية المستهلك» يطلق حملة لاستدعاء 211 سيارة مرسيدس بسبب عيوب الصناعة

يطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 211 سيارة «111 سيارة CLA class،49 سيارة A Class،51 سيارة B Class»، وذلك لتعديل برنامج وحدة العدادات لوجود عيب عند تشغيل مفتاح ضوء التحذير من المخاطر لأنه قد يتم تعطيل إضاءة المفاتيح الأخرى في السيارة «لوحة التبديل، لوحة التحكم العلوية،عجلة القيادة، وما إلى ذلك»، وإذا قام السائق بتشغيل المحرك أثناء تشغيل نظام ضوء التحذير من الخطر فستظل المفاتيح غير مضاءة حتى يتم إلغاء تنشيط نظام ضوء التحذير من الخطر في حالة إيقاف التشغيل، وسوف تقوم الشركة بإجراء الكشف والمصنعية دون أي نفقات إضافية على المستهلك.يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.كما يدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.