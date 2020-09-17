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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي بـ249 مليون جنيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:40 م
محافـظ المنوفية
محافـظ المنوفية
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي بقرى (كفر الشبع، أبشادي، جزيرة الحجر، دناصور) بمركز ومدينة الشهداء، ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات، يرافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي كفر الشبع بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، ويشمل المشروع محطة رفع وشبكات انحدار بطول إجمالي 7 كيلومترات، وخط طرد بطول 2.5 كيلومتر، فيما تابع الموقف التنفيذي للمحطة، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 60% وتوريد المهمات الكهروميكانيكية وجاري التجهيز للتركيب، كما تم تنفيذ6.7 كيلومتر شبكات انحدار من إجمالي 7 كيلومترات بنسبة 96%، وكذا تنفيذ 2 كيلومترات خط طرد من إجمالي 2.5 كيلومتر قطر 300 ميللمتر بنسبة 80%.

وخلال جولته، استمع المحافظ لشكوى أهالي قرية كفر الشبع يتضررون من ترعة داير الناحية، وعلى الفور كلف مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ اللازم والعرض عليه وطرح الحلول المتاحة بشأن الشكوى.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ابشادي بتكلفة تقديرية 32 مليون جنيه، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 75%، وكذا تنفيذ 5.5 كيلومتر شبكات انحدار من إجمالي 6 كيلومترات بنسبة 92%، وتنفيذ 0.9 كيلومتر خط طرد من إجمالي 1.1 كيلومتر قطر 400 مم بنسبة 82%.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة ونسب التنفيذ، مشددًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية ومراعاة جودة الأعمال المنفذة.

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية، حيث تفقد مشروع صرف صحي جزيرة الحجر والذي يتضمن محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد بتكلفة 52 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ الأعمال بالمشروع بنسبة 95%، وتم تجربة المشروع على المولد وجار التسليم الابتدائي، وكذا تفقد مشروع محطة معالجة دناصور بتكلفة 120 مليون جنيه، وبطاقة 15 ألف م3 يوم وبطاقة تشغيلية 10 آلاف م3 يوم.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة في مركز ومدينة الشهداء مشروعان بطاقة 94م3يوم وبتكلفة تقديرية 339 مليون جنيه، وأن إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الشركة والهيئة بنطاق المركز والمدينة بلغ 30 مشروع بطاقة 35 ألف م3يوم بتكلفة مليار و180 مليون جنيه، فضلا عن أن جملة الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي لعام 20202021 بلغت مليار و284 مليون جنيه.

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