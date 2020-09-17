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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:20 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخصيص جناح لإنشاء عيادات طبية بمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة في تخصصات «أطفال – رمد - أنف وأذن - جلدية - أسنان – أشعة»، وذلك لخدمة المترددين على المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز صباح اليوم، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، حيث تفقد وصول أثاثات المركز والأجهزة التأهيلية والطبية، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالحمام المائي والملاعب الملحقة بالمركز ورفع كفاءة وتجميل المنطقة المحيطة.

وفي نفس الجولة تفقد الزملوط مكتب التأهيل الاجتماعي، والذي يقوم باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث تم الانتهاء من استخراج 400 بطاقة كمرحلة أولى.
محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة
محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة
محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة
محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة
محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة
محافظ الوادى الجديد: إنشاء جناح طبى بمركز التأهيل فى الخارجة

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