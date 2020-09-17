تفاصيل حل أزمة مزاد الوحدات السكنية لأصحاب المعاشات بـ «كيما»

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام، في احتواء أزمة الوحدات السكنية لأصحاب المعاشات من العاملين في شركة كيما إحدى الشركات التابعة للوزارة.وقالت بسمة تهامي أحد المتضررين من أزمة مزاد طرح الوحدات السكنية لأصحاب المعاشات العاملين في شركة كيما، إنها تواصلت مع وزير قطاع الأعمال العام لعرض الأزمة التي تعود لطرح الشركة وحدات سكنية لأصحاب المعاشات بسعر يزيد عما كان متفقا عليه معهم في السابق.وأضافت تهامي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الأهالي اعتصموا عند المحافظة لإعلان رفض إخراجهم من الوحدات السكنية، مؤكدة أنها تواصلت مع وزير قطاع الأعمال هاتفيا ووعدها بحل الأزمة ولم يمر أيام قليلة حتى أعلنت محافظة أسوان حل الأزمة من خلال إلغاء الوزارة للمزاد.وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» إحدى وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن تأجيل التصرف في حصة الشركة البالغة 135 وحدة سكنية بمشروع امتداد أسوان.وأضافت الشركة في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه أن التأجيل جاء بهدف إعادة العرض على الجمعية العامة للشركة لإعادة دراسة قواعد البيع لأصحاب المعاشات وأسر المتوفين ممن لهم مبالغ مودعة بجمعية الإسكان وليسوا أعضاء بالجمعية لتيسير الشروط على المتقدمين لشراء هذه الوحدات.وأوضحت الشركة أن هذه القرارات جاءت بناءً على الاتفاق الذي تم بين هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.