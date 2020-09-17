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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تلاعب تجار التمور بأسعار السوق يزعج فلاحى الوادى الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:17 م
تجار التمور
تجار التمور
محمد مهدي
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يتصدر بلح الواحات تريند السوشيال ميديا هذه الأيام بسبب الارتفاع والانخفاض يوما بعد الآخر، والذي يصفها البعض بلعبة التجار.

قال محمد محروس من أبناء مركز الخارجة، إن بلح الوادي الجديد الخام يباع في إحدى المولات بسعر 43 جنيها للكيلو، معربا عن أسفه وحزنه الشديد لما يتعرض إليه الفلاح من مؤامرات من تجار الجملة، حتى وصل سعر البلح والتمور اليوم إلى 9 جنيهات ونصف للكيلو الواحد.

وأكد أحمد زكي أحد أبناء مركز الداخلة أن بعض التجار تتفاعل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بعمل فيديوهات خاصة بهم لإخبار السوق بانخفاض أسعار البلح والتمور، والتأثير على السوق المحلية بالمحافظة، مؤكدا على بيع علبة التمور وزن 800 جرام تتخطي 25 جنيها بالهايبرات الكبرى والمولات الضخمة.

وأوضح هشام بخيت أحد المزارعين بالداخلة، أن التاجر أوضح بالفيديو الخاص به معاناة التجار، بإضافة حق العمالة والنقل والتغليف على منتج البلح والتمور، ونسي معاناة الفلاح من خدمة وتسميد وتلقيح وري النخيل طوال السنة، مشيرا إلى أن عملية الجمع تحتاج أيضا إلى عمالة ونقل من المزرعة إلى تاجر الجملة.

تشتهر محافظة الوادي الجديد بزراعة أشجار النخيل في جميع المزارع بإجمالي 3 ملايين نخلة تنتج أكثر من 70 ألف طن من أجود أنواع البلح «الصعيدي، والمنتور، والفالق، والحمراوي، والقعقاع، والرطب»، كما تتميز بصفة خاصة بزراعة البلح الصعيدي والذي يغزو آسيا وأوروبا، حيث يقبل على شرائه المصريين والعرب والأجانب.

وتمتلك المحافظة أيضا أكثر من 50 وحدة لتعبئة وتغليف البلح الذي أصبح مصدر رزق رئيسيًا للفلاح بالوادي الجديد، وتعتمد عليه الآسر بالواحات لزيادة دخل الأسرة، وهو ما دفع مديرية الزراعة لإنشاء مشاتل لبيع فسائل النخيل بمقر مديرية الزراعة التي توفر الفسائل للمزارعين بواقع 300 جنيه للفسيلة الواحدة.

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