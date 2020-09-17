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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية

«الهجرة»: الإعلان عن إجراءات ودوائر انتخابات «النواب» عبر موقع الوزارة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، عبر فيديو تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع "فيسبوك" إن دور وزارة الهجرة هو توصيل ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية والضوابط والإجراءات التي تضعها، كما تقوم الوزارة بوضع كافة الإجابات على الاستفسارات بالموقع الرسمي للوزارة وتشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة الانتخابات في الخارج، متمنية للجميع التوفيق لكافة المرشحين.

وأعلنت وزيرة الهجرة، في ختام كلمتها، عن أنه بداية من اليوم سيتم نشر كافة الإجراءات والدوائر والتواريخ التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي للوزارة بالتعاون مع هيئة الانتخابات، حتى تتم عملية الاقتراع بالانتخابات مجلس النواب بطريقة تليق بالمصريين بالخارج وبمصر.

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