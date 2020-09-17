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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء الأردن يؤكد سعي بلاده الدائم إلى وحدة الصف العربي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:15 م
الدكتور عمر الرزاز
الدكتور عمر الرزاز
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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، سعي بلاده الدائم إلى وحدة الصف العربي، فيما يتعلق بكل التحديات الإقليمية والخارجية.

وقال الرزاز، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية: "إن الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

وأضاف أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما في جميع المحافل العربية والدولية أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن الأردن لن يغير موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولا يزال مؤمنًا بالسلام العادل والشامل لكل المنطقة، ولكن له شروطه الواضحة التي لن يحيد عنها بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى قوة الدولة الأردنية في مواجهة مختلف التحديات، وليست مثل أي دولة انهارت انهيارًا تامًا في المنطقة لأنها لم تعتمد على العدل والقانون والإنسانية واحترام حقوق الإنسان.

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