وزير الطاقة الروسي يحث أعضاء أوبك+ على الالتزام باتفاق الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في كلمة افتتاحية لاجتماع لجنة تابعة لأوبك+ عبر الإنترنت اليوم الخميس، إنه يحث المشاركين في اتفاق خفض المجموعة لإنتاج النفط على الالتزام الكامل بالتخفيضات المتعهد بها.كما قال إن لجنة المراقبة يجب أن تناقش تأثير أزمة فيروس كورونا، إذ إن أسواق النفط تتعافى بصعوبة.