مكرم: نقف على مسافة واحدة من المرشحين في انتخابات النواب بالخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بشأن إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.وقالت السفيرة نبيلة مكرم، عبر فيديو تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع "فيسبوك"، إن اليوم بدأت البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات ترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن الانتخابات هي حق وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث إنه من شأنها وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين بالدولة المصرية بالترويج بأن الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك سلبية من الشعب المصري في المشاركة في الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل من يحاول أن يتربص بالوطن.وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية استمرار للاستحقاقات الانتخابية التي كفلتها الدولة للمصريين بالداخل والخارج، فالمصريون بالخارج شاركوا في العديد من الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ومجلس الشيوخ مؤخرًا، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات واضح وصريح بكل الإجراءات المتبعة والتي لا بد أن يتبعها المصريون بالخارج لنرى مجلس النواب الجديد، مقدمة الشكر لبرلمان 2015 والأعضاء الثمانية ممثلي المصريين بالخارج، والجهد الكبير الذي بُذل بالتعاون بين نوابه ووزارة الهجرة، خصوصًا في ملفات المصريين بالخارج.وخلال كلمتها، سلطت السفيرة نبيلة مكرم الضوء على أن وزارة الهجرة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، فوزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية للمترشحين، لافتة إلى أن الحياة السياسية في مصر بها الكثير من القوى السياسية والأحزاب السياسية بما يدل على التطور الديمقراطي والحياة الديمقراطية ولا بد أن نثمن دورها، والدولة تعطي المساحة لهذه القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.وقدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي يبذلونها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية، إذ إنه يقع على عاتقها عبء كبير خلال عمليات الاقتراع واستلام المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج.وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.