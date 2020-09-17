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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كنزى الزينى تفوز بلقب ملكة الأناقة بمسابقة ملكة المراهقات 2020

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 م
كنزى الزينى
كنزى الزينى
شيماء دهب
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فازت كنزى الزينى، بلقب ملكة الأناقة ضمن فعاليات المسابقة الأساسية، وهي ملكة جمال المراهقات 2020، حيث تسابق 21 فتاة على حصد اللقب ومن المقرر إقامة الحفل النهائي أكتوبر المقبل.

قامت المسابقة على اختيار فستان من عصر الخمسينيات ويشمل ذلك اختيار الماكياج المناسب وتسريحة الشعر والحذاء المناسبين وتمت إقامة المسابقة بأحد فنادق القاهرة.

وتكونت لجنة التحكيم من رئيسة المسابقة الدكتورة آمال رزق، الفنانة ريم البارودي، الفنان تامر فرج، الاستايلست ريهام عاصم، مصمم الأزياء أحمد مغازي، مصفف الشعر هيما جو، ملكة جمال مصر 2019 آلاء عاطف، ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة  2019 بسمة داود.

وقالت آمال رزق، رئيس المسابقة في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إنه تم فتح باب التقديم حتى 20 يوليو الماضي، طُلب منهن تصوير فيديوهات خاصة بالسياحة، وكيفية الترويج للأماكن بمصر خلال الفترة المقبلة مع إجراء مقابلات  مباشرة لهن مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة مع الحرص على التباعد بينهن والمواعيد المختلفة لعدم التزاحم.

وأشارت إلى أن موعد الحفل النهائي سيكون أكتوبر المقبل، وسط الإجراءات الاحترازية لاختيار ملكة جمال مصر بحضور عدد من نجوم المجتمع والمهتمين بعالم الموضة والأزياء، كما أن المسابقة ستسير فى شكلها الطبيعي ويتم مرور الفتيات الفائزات بالمراحل الخاصة بالمسابقة، متمنية لكل الفيتات التوفيق.

وجاءت شروط ومعايير اختيار المتسابقات كالتالى:
السن من 20 إلى 29 عامًا، الطول لا يقل من 163 سم، الوزن يكون متناسبا مع الطول، إجادة اللغة الإنجليزية، الذكاء والجمال والثقافة، كما أنه لا يسمح بالشعر الاصطناعي والعدسات اللاصقة.
كنزى الزينى تفوز بلقب ملكة الأناقة بمسابقة ملكة المراهقات 2020
كنزى الزينى تفوز بلقب ملكة الأناقة بمسابقة ملكة المراهقات 2020
كنزى الزينى تفوز بلقب ملكة الأناقة بمسابقة ملكة المراهقات 2020
كنزى الزينى تفوز بلقب ملكة الأناقة بمسابقة ملكة المراهقات 2020

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