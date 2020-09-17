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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عضو بمفوضية حقوق الإنسان بالعراق يعرب عن قلقه بعد انتحار نازحين بمخيمات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:04 م
فاضل الغراوي
فاضل الغراوي
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أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، فاضل الغراوي، اليوم الخميس، عن انتحار 3 نازحين خلال شهر واحد فقط، داخل مخيمات النزوح في دهوك وجبل سنجار في شمالي البلاد.

وقال الغراوي، في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، إن "المفوضية وثقت انتحار ثلاثة نازحين في مخيمات النزوح خلال فترة لا تزيد على شهر في مخيمات النازحين الإيزيديين، في دهوك وجبل سنجار".

وأضاف الغراوي أن "الحالات الثلاث هم من أبناء الإيزيديين الذين كانوا ضحايا العنف والاسترقاق، في حقبة تنظيم داعش الإرهابي، والذين يعانون آثارا نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم وفقدانهم لذويهم وطول فترة تواجدهم في هذه المخيمات التي زادت في معاناتهم الإنسانية".

وطالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة العراقية بالإسراع بإعادة النازحين طوعًا ودراسة الأسباب التي دعت لارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها".

ودعا الغراوي، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي داخل المخيمات، إلى "تكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف، خلال حقبة تنظيم داعش الإرهابي، والإسراع في توفير مستلزمات العودة الطوعية وإنهاء نزوح هذه العوائل، عبر إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار، غرب محافظة نينوى".

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