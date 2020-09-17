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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكرملين»: لا توجد أسباب لفرض حجر صحي جديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:02 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة النظام الصحي لمواجهة تفشي الوباء بالتزامن مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا.

وقال بيسكوف، في تصريح له: "لا توجد أسباب لفرض حجر صحي جديد"، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة، والتي تهدف إلى تعبئة النظام الصحي في كل مناطق روسيا للتصدي لتفشي الوباء، قد أتت بنتائج إيجابية.

وسجلت روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء مليونا و85 ألفا و281 شخصا منها 19 ألفا و61 حالة وفاة.

ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، إلا أن عدد الوفيات فيها يعتبر ضئيلا مقارنة بالدول الأخرى.

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