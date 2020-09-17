بينها الاتجار بالبشر.. توجيه 3 تهم لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته

أكد المحامي محمد عاطف، عضو فريق الدفاع عن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إنهما يواجهان تهم ترويع طفلة والاتجار بالبشر واستغلال طفلة في الكسب غير المشروع.وقررت نيابة البساتين حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن، بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر والاتجار في البشر.كانت نيابة البساتين، بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان، قد استمعت لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.وقال أحمد حسن وزينب، في تحقيقات النيابة، إنهما لم يقصدا ترهيب الفتاة ولكن الهدف كان تسجيل حياتها اليومية بشكل مستمر حتى تكون ذكرى لها في المستقبل عندما تكبر، مضيفين أنهما لم يعرضا حياة الطفلة للخطر أو الإيذاء النفسي فهي دائمًا تتجاوب معهما في التصوير.