رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس حارس عقار متهم بسرقة 40 ألف جنيه من شقة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:52 م
حبس حارس عقار
حبس حارس عقار
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق: لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة أحد المواطنين، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي 40 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ، وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«الإسكان» تطرح 125 ألف وحدة «اجتماعى ومتوسط» ضمن مبادرة الرئيس

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

«الصحة العالمية» تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

السودان يقرر عودة النشاط الرياضى دون جمهور

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

خدمات موقع دعم مصر للتموين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

محمد الحديني: الإخوان تاريخ حافل بالإجرام والدموية والخيانة

انطلاق الجزء الرابع من برنامج «عودة الروح» على ساحة الهناجر غدا

هاشم محمود: «مسافر زاده الكرة» يتناول فلسفة صعود محمد صلاح

تجديد الثقة في ياسر صادق رئيسًا للمركز القومي للمسرح