حبس حارس عقار متهم بسرقة 40 ألف جنيه من شقة

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق: لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة أحد المواطنين، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي 40 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية).وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ، وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذ بالفرار.وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.