«النمس والإنس» يدخل مرحلة المونتاج

بدأ المخرج شريف عرفة مونتاج فيلم "النمس والإنس" الذي يخوض بطولته كل من الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي، بعدما انتهوا من تصويره مؤخرًا.ويسعى شريف عرفة للانتهاء من مرحلتي المونتاج والمكساج لطرح البرومو الرسمي للعمل خلال الشهر المقبل بعدما يستقر على موعد طرحه، بالإضافة إلى الانتهاء من تصوير البوسترات الخاصة بالعمل.وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي التي تظهر في دور "عفريتة" ويتزوجها خلال الأحداث.من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدي للتجهيز لفيلمه الجديد "كينج سايز" بعدما انتهى من فيلم النمس والإنس، على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويجسد فيه هنيدي شخصية عقلة الإصبع وقصاري القامة، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج إسلام خيري، ومن إنتاج وليد صبري.