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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتبرع ببيانات الغطاء الأرضي العالمي إلى الأمم المتحدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:57 م
وانغ وين بين
وانغ وين بين
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، اليوم الخميس، إن الحكومة الصينية أصدرت، أمس الأول، نسخة 2020 من بيانات الغطاء الأرضي العالمي التي تصل دقتها إلى 30 مترا، وتبرعت بها إلى الأمم المتحدة بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية، معتبرا ذلك إجراء ملموسا من الجانب الصيني لممارسة التعددية وتعزيز بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

وأضاف بين- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- أن بلاده تبرعت في عام 2014 بنسختي عام 2000 وعام 2010 من بيانات الغطاء الأرضي العالمي إلى الأمم المتحدة، وهو الأول من المنتجات العامة عالية التكنولوجيا التي تقدمها الصين للمجتمع الدولي، والذي حقق نتائج ملحوظة.

وتابع "بين" أن النسخة الجديدة تتميز باستكمال بيانات الغطاء الأرضي على مستوى 30 مترا في القارة القطبية الجنوبية لأول مرة، ما سد فراغ المعلومات الخاصة بتغطية سطح الأرض في مناطق خطوط العرض العالية، وحقق بالفعل تغطية كاملة لسطح الأرض العالمي، كما زادت بيانات الصور والفيديوهات وارتفعت جودة الأرقام في النسخة الجديدة بشكل كبير، مقارنة مع ما كان في نسختي 2000 و2010.

وأكد "بين" أن الصين ستواصل تعزيز التبادلات والتعاون مع جميع الأطراف في المجالات ذات الصلة في إطار الأمم المتحدة، ومستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للدول النامية في حدود قدراتها، وتقديم مساهمات جديدة لتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

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