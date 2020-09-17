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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبول أوراق 18 مرشحًا لمجلس النواب فى الفيوم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:27 م
طلبات الترشح لمجلس
طلبات الترشح لمجلس النواب
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بالفيوم، قبول أوراق 18 متقدمًا لانتخابات مجلس النواب، وأن إجمالي المتقدمين حتى الآن 35 شخصًا.

حيث بدأت محكمة الفيوم، فى استقبال طلبات الترشح لمجلس النواب، اليوم الخميس، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظًا على سلامة المرشحين، والالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد، وتخصيص موظفين منعًا للتزاحم، وتسهيلًا على المرشحين.

وبدأت لجنة تلقى أوراق الراغبين في الترشح لمجلس النواب بالفيوم، أعمالها نحو الثامنة صباحًا، وطلبت اللجنة من المرشحين الحضور وبرفقتهم مرافق واحد فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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