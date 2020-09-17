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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يزور متحف جورجيا القومي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:33 م
وزير السياحة يزور
وزير السياحة يزور متحف جورجيا
مها صلاح
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زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، متحف جورجيا القومي، وذلك أثناء تواجده بالعاصمة الجورجية تبليسي للمشاركة في الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، حيث استقبله مدير المتحف، واصطحبه في جولة داخل المتحف.

كما ناقش تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والتدريب، وتبادل الخبرات خاصة في ظل التعاون بين متحف جورجيا القومي والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي بدأ عندما كان الدكتور خالد العناني، يتولي منصب مدير المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم الاتفاق على تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية القديمة في جورجيا، ومد أواصر التواصل بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف جورجيا القومى للترويج للحضارتين.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الآثار، عددًا من الحوارات واللقاءات الصحفية والإعلامية المصورة منها مجلة فوربز الجورجية وعدد من وكالات الأنباء العالمية تحدث خلالها عن أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى نجاح تجربة مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما أشار إلى التحفيزات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية العالمية، لتنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية المصرية.

وقدم الدكتور خالد العناني، من خلال هذه اللقاءات، الدعوة للعالم أجمع لزيارة مصر، والاستماع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

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