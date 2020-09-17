دعوات الإرهابية بالموت تطال أحمد موسى

شنت جماعة الإخوان حملة شرسة على الإعلامي أحمد موسى، مستخدمين نعيه لصديقه الراحل عزمي مجاهد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الدعاء عليه بأن يسلبه الموت روحه.نعى أحمد موسى مجاهد قائلًا: "بعد رحيل صديق عمري عزمي مجاهد الخونة والإرهابيين عاملين هاشتاج تصدر "تويتر" عقبالك يا أحمد موسى، أحب أطمن الخونة والعملاء مكاني في الجنة"، ليتداولها أحد أعضاء مجموعة الجزيرة والرأي والرأي الآخر على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتبدأ التعليقات في السخرية من حديثه والدعاء عليه بأن يطاله الموت.فيما وصفه البعض الآخر بالمجرم، إلا أن أحمد موسى تجاهل كل هذه التعليقات ونشر عبر "تويتر" هشتاج دعا الجميع للمشاركة فيه بعنوان" #الذباب_الإخواني".