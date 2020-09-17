100 مرشح يتقدمون بأوراقهم فى انتخابات النواب بكفر الشيخ (صور)

وصل عدد المتقدمين في اليوم الأول لاستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، بدوائر محافظة كفرالشيخ الأربع إلى 100 مرشح، سلموا أوراقهم أمام المستشار سعد السعدني، رئيس لجنة تلقي الطلبات.وشهدت عملية التقديم تكدسًا وطوابير طويلة من المرشحين للحصول على الرموز الأولى.وكان النائب السابق سيد شمس الدين،أول المتقدمين للدائرة الأولى مركز وبندر كفر الشيخ وقلين، وهو مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز القلم.وكان من بين المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة النواب السابقين فتحي الشرقاوي وأحمد عبدالقادر وعبدالفتاح الشرنوبي وإبراهيم سعد.وفتحت اللجنة المختصة بتسلم أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، اليوم الخميس، أبوابها أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية وتأمين شامل لمقر المحكمة.