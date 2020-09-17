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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

71 مليار دولار حجم الاستثمارات الصينية غير المالية للخارج فى 8 أشهر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:46 م
قاو فنغ
قاو فنغ
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قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، اليوم الخميس، إن الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية للخارج خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري، بلغت 45ر480 مليار يوان (07ر71 مليار دولار).

وأضاف فنغ- خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة اليوم- أن الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية تجاه الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة المذكورة.

وتابع فنغ: أن الحكومة الصينية ستواصل دعم وتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على إجراء التعاون الاستثماري الخارجي وفقًا للقواعد الدولية الشائعة، والعمل مع الدول والشركات المعنية على بذل جهود لتحقيق الفوز المشترك والمربح للجميع، والتنمية المشتركة، وضخ القوة الدافعة لتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي.

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