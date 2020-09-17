الصين تحتج رسميًا على زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي لتايوان

قال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بلاده تعارض بشدة زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى تايوان، مشيرا إلى أن بلاده قدمت احتجاجات رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصدد.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، اليوم: "إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وهذا الموقف ثابت وواضح".وحث "بين" الولايات المتحدة على الاعتراف الكامل بالحساسية العالية لقضية تايوان، والالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة، ووقف التبادلات الرسمية على الفور مع تايوان، وتعزيز العلاقات الجوهرية، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحذر.