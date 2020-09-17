ضبط كميات زيت طعام مجهول المصدر في حملة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط كميات من زيت الطعام مجهول المصدر خلال حملة مكبرة بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة، بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط مالك مخزن لتعبئة المواد الغذائية بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام مجهولة المصدر ودون بيانات، وإعادة تدويرها وبيعها بالأسواق.تم تشكيل حملة بالتنسيق بين مباحث التموين بالمديرية، ومباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكنت من ضبط 15،400 طن زيت طعام، دون مستندات ومجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج ومنتج نهائى، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان.وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.