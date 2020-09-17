توقيع الكشف الطبي على 200 مرشح لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، المعمل المشترك بالمحافظة والمخصص لاستقبال المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب من أبناء محافظتي أسيوط وسوهاج.وأضاف جميعة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المعمل استقبل منذ فتح باب الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 350 شخصًا، بينهم 200 من أبناء سوهاج و150 من أبناء أسيوط.وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المعمل يوقع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لبيان مدى تعاطيهم مخدرات الحشيش، الترامادول، الأفيون، المنومات والمهدئات، الأمفيتامينات، الكحوليات في الدم والبول.وأشار جميعة إلى أن المعمل المشترك سيستمر في استقبال المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب حتى 26 من شهر سبتمبر الجاري.