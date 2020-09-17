استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب ببورسعيد

واصلت اللجنة القضائية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الخميس، تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة ببورسعيد، والتي ستواصل عملها في تلقي أوراق المرشحين المحتملين لمدة 10 أيام من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية عصرًا.وجرى تطبيق إجراءات احترازية صارمة داخل منطقة تلقي أوراق المرشحين المحتملين، خاصة التشديد على ارتداء الكمامات، والتباعد من خلال المسافات الآمنة، فضلًا عن عمليات التطهير والتعقيم المستمرة.وكانت عملية استلام طلبات التقدم للترشح للانتخابات قد بدأت بعد تأخر دام قرابة 3 ساعات بسبب اختلافات ومشادات بين عدد من المرشحين الذين حضروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمنافسة على من يتقدم أولًا في دائرته ويحصل على الرقم "1" بقائمة المرشحين.وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنين آخرين للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولى تضم أقسام: "بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان"، وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانوية التي تجرى الانتخابات بها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.