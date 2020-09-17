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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب واجب وطني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:55 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن اليوم هو بداية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب والمقرر انطلاقها خارج مصر أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها حق وواجب، بهدف المشاركة في العملية السياسية المصرية والتي تعمل على وقف كل الشائعات التي تزعم أن المواطنين لا يشاركون في الحياة السياسية التي تستهدف الدولة المصرية من قبل أعداء الوطن.

وأضافت مكرم، خلال فيديو بث مباشر نشرته عبر صفحتها الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت المقاعد الخاصة بترشيحات المصريين بالخارج لمجلس النواب، وهي 8 مقاعد.

وأوضحت مكرم أن وزارة الهجرة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، مشيرة إلى أنها ليس من حقها التوصية أو التذكية لأشخاص بعينهم.

وفتح، اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري، حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.

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