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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كثيف من المتقدمين للترشح لانتخابات «النواب» بالفيوم (صور)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:56 م
المتقدمين للترشح
المتقدمين للترشح لانتخابات النواب
الفيوم - زينب علاء
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بدأت اليوم الخميس، عملية تقدم المرشحين لمجلس النواب ٢٠٢٠م، بمحكمة الفيوم الابتدائية، تحت رعاية رئيس المحكمة المستشار وليد حامد.

حيث شهدت لجان تلقي الطلبات ازدحام شديد، من قبل المتقدمين منذ صباح اليوم، وقام رئيس المحكمة بتزويد القاعات بأجهزة مكيفة، وأجهزة حاسب آلي.

كما قامت أجهزة الأمن بتأمين عملية تقديم الطلبات للمرشحين داخل مجمع المحاكم بالفيوم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية والعاملين بلجنة تلقي الطلبات، يذكر أن محافظة الفيوم بها دوائر انتخابية.
إقبال كثيف من المتقدمين للترشح لانتخابات «النواب» بالفيوم (صور)
إقبال كثيف من المتقدمين للترشح لانتخابات «النواب» بالفيوم (صور)

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