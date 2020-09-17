إقبال كثيف من المتقدمين للترشح لانتخابات «النواب» بالفيوم (صور)

بدأت اليوم الخميس، عملية تقدم المرشحين لمجلس النواب ٢٠٢٠م، بمحكمة الفيوم الابتدائية، تحت رعاية رئيس المحكمة المستشار وليد حامد.حيث شهدت لجان تلقي الطلبات ازدحام شديد، من قبل المتقدمين منذ صباح اليوم، وقام رئيس المحكمة بتزويد القاعات بأجهزة مكيفة، وأجهزة حاسب آلي.كما قامت أجهزة الأمن بتأمين عملية تقديم الطلبات للمرشحين داخل مجمع المحاكم بالفيوم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية والعاملين بلجنة تلقي الطلبات، يذكر أن محافظة الفيوم بها دوائر انتخابية.