«تعليم بورسعيد»: جاهزية مدرستين بالتعليم الفني للانضمام للتأسيس العسكري

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد د. نبوى باهى، على جاهزية مدرستي بورسعيد الثانوية التجارية للبنين والشهيد طيار رفعت البرعى الثانوية الصناعية للبنين للانضمام لقائمة مدارس التأسيس العسكري بالمحافظة في العام الدراسي الجديد 2020– 2021.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها باهى اليوم بصحبة وفد مكتب المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى للمدرستين؛ للوقوف على مدى التجهيزات والمتطلبات اللازمة لمدارس التأسيس العسكري، وبذلك يصبح عدد المدارس العاملة بهذا النظام فى المحافظة ٣ مدارس.وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفنى وبناء على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع، بهدف الاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفنى كفترة تأسيس عسكرى للطلاب لتحسين حالة الانضباط الأخلاقي للطلاب وتعزيز انتمائهم للوطن.وأشار باهى إلى أنه سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة قوات الدفاع الشعبى، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتعزيز الانتماء والولاء للوطن لتكوين شخصية المواطن الصالح التى هى من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.