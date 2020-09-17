حماية المستهلك: 65% من المؤسسات التعليمية وافقت على رد 25 من مصروفات النقل

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن استجابة العديد من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس إدارة الجهاز برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019 -2020، في ضوء الإجراءات التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018.وأضاف سمير، في بيان، أن الجهاز تلقى ردودًا من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد بالتزامهم التام بقرار المجلس وإعلانهم لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقًا لقرار مجلس الإدارة، وأن الجهاز قد قام بمتابعة أولياء الأمور والاتصال بهم، وأكدوا جميعًا صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من أنه قد تم إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى، ورد القيمة نقدًا بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.وأشاد رئيس الجهاز، بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقًا من دورهم الوطني، باعتبارها مؤسسات تربوية في المقام الأول، ولا تهدف إلى الربح، بل تعمل على غرس قيم وأخلاق في نفوس النشء، ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون.ودعا سمير، بقية المؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات نقل الطلاب إلى سرعة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الأخير، وتحذيرهم من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألفا وحتى مليون جنيه.جدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان قد أصدر قراره رقم 155 1 بتاريخ الثلاثاء 2582020 بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019- 2020، عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020- 2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019- 2020، فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.