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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تستعرض جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات علاج كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:44 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة؛ استعدادا للموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه فيما يخص مستشفيات الحميات، فقد تم تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل عدة محاور، منها التدريب على البروتوكولات العلمية الحديثة للأمراض المعدية، والحد من انتشار العدوى، إضافة إلى الجودة والسلامة والصحة المهنية، وأسس ومبادئ البحث العلمي.

وفيما يخص مستشفيات الصدر، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم عقد اجتماع مع مديري هذه المستشفيات وإلقاء محاضرتين؛ إحداهما عن البروتوكولات العلمية الحديثة لمواجهة كوفيد- 19، والأخرى عن أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي، وفي الوقت نفسه تم تنظيم دورة تدريبية مجمعة لمرشحي جميع مستشفيات الصدر للتدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، والحد من انتشار العدوى، إلى جانب أساسيات علوم إدارة المستشفيات.

كما تناولت وزيرة الصحة بعض الأرقام التي تشير إلى المتابعين ومشاهدات الفيديوهات التوعوية خلال الأشهر الخمسة الماضية، منوهة إلى أن إجمالي عدد المحتوى المعلوماتي بلغ 2100 محتوى، ووصلت عدد الفيديوهات التوعوية التي تنفيذها 481 فيديو، وبلغ عدد مشاهدات هذه الفيديوهات 259،392،303 مشاهدة، بينما بلغ إجمالي عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 9،728،200 متابع.

وفيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المشروع بدأ في 11 يوليو 2020 حتى 27 أغسطس 2020، وبلغ إجمالي عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن، بينما وصل عدد الأطباء الذين قاموا بمتابعتهم إلى 23 طبيبا متخصصا، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى أنه تم متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلي عبر الاتصال الهاتفي 3 مرات لكل مريض.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم التأكيد على إجراءات العزل المنزلي، والتأكد من استلام جرعات العلاج، وفي الوقت نفسه تم متابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالات وتماثل الشفاء.

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