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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» يستعرض تقريرين عن أداء هيئة الرقابة والرعاية الصحية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:34 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن العام المالي 2019-2020، وكذا تقرير بأداء الهيئة عن ذات الفترة.

وأشار د. أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهيئة نفذت 87 زيارة تقييمية للمنشآت الصحية المؤهلة للتقييم، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة 63 منشأة طبية، وتتضمن 16 منشأة معتمدة، تشمل 2 مستشفى، و14 صيدلية عامة، كما تتضمن 47 منشأة مسجلة، تشمل 12 مستشفى و28 مركز رعاية أولية، و6 معامل طبية، ومركز أشعة.

ولفت إلى أن عدد المستشفيات الراغبة في التسجيل لدى الهيئة خلال العام المالي 2019-2020 تبلغ 43 مستشفى و32 وحدة رعاية أولية، كما حدثت طفرة في أعداد الصيدليات الراغبة في التسجيل من 6 صيدليات إلى 141 صيدلية في نهاية العام المالي

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية بالمنشآت المسجلة لدى الهيئة، وبلغ إجمالي ما تم تحقيقه من إيرادات مليون و425 ألف جنيه.

كما استعرض المجلس تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الفترة من 1-1-2020 وحتى 30-6-2020، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إضافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات للمنتفعين، حيث يبلغ عدد المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الصحية حتى تاريخه 8 مستشفيات، وتم إضافة مستشفى المبرة مع بداية جائحة كورونا، ويبلغ عدد مراكز ووحدات صحة الأسرة 31 مركزا ووحدة صحية، ولفت إلى حرص الهيئة على بناء منظومة طوارئ مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ بالتعاقد مع أخصائيين وأطباء طب طوارئ منذ يناير 2020.

وأضاف رئيس الهيئة أنها تحرص على تهيئة جميع منشآتها الصحية لتقديم الخدمة طبقًا لمعايير التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة، وقامت الهيئة منذ يناير 2020 حتى تاريخه بتسجيل 11 مركزا ووحدة ومستشفى ليصبح الإجمالي 30 وحدة ومركز صحة أسرة و7 مستشفيات.

وقال: تم تقديم 2 مليون خدمة طبية على أعلى مستوى في العام الماضي، ووصلنا إلى أداء مالي متوازن، ومعدلات رضا المنتفعين وصلت إلى 92% طبقا لتقرير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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