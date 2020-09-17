كوريا الجنوبية تواصل تطوير العلاقات مع اليابان

اتفق أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية- خلال اجتماعهم اليوم الخميس- على مواصلة بذل الجهود لتطوير العلاقات مع اليابان.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن اتفاق أعضاء اللجنة جاء بعد أن تولى يوشيهيدي سوجا منصب رئيس الوزراء الياباني.ويبدو أنه يعكس رغبة الرئيس الكوري الجنوبية مون جيه- إن في تأسيس علاقات كورية- يابانية موجهة نحو المستقبل مع انطلاق مجلس وزراء سوجا، وسط تجمد العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب قضايا عالقة بين البلدين والقيود اليابانية المفروضة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية.وكان الرئيس مون قد بعث أمس رسالة تهنئة إلى يوشيهيدي سوجا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان، واقترح في رسالته بذل جهود مشتركة لتطوير العلاقات بين سول وطوكيو بشكل أعمق.ولم يكشف المكتب الرئاسي بسول عن تفاصيل رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس "مون" إلى "سوجا"، ومع ذلك، فقد أشار المتحدث باسم المكتب "كانج مين سيوك" إلى أن الرئيس مستعد دائمًا للجلوس وجهًا لوجه والتواصل مع الحكومة اليابانية التي لا تشترك في القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية فحسب، بل هي أيضًا صديقة مقربة جغرافيًّا وثقافيًّا لكوريا الجنوبية، وأنه يتطلع إلى رد إيجابي من الجانب الياباني.وتفيد بعد المصادر بأن رئيس الوزراء الياباني سوجا لم يرد بعد على رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس مون.وفي هذا الصدد، قال مسئول من المكتب الرئاسي في اتصال هاتفي مع وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء "لا تأتي رسالة الرد فورًا من الدولة الأخرى بعد إرسال الرئيس رسالة إليها، لأن مراجعة الرسالة وكتابة رسالة الرد تستغرق وقتًا".وفي غضون ذلك، قال المكتب الرئاسي إن أعضاء اللجنة استعرضوا الوضع الأخير حول شبه الجزيرة الكورية والقضايا المتعلقة بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكذلك ناقشوا سبل إدارة الوضع الدبلوماسي والأمني ​​بشكل مستقر.