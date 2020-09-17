يضم 84 قطعة.. «الوزراء» يوافق على إقامة معرض مؤقت للآثار بالسعودية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامي بالقاهرة.كما وافق المجلس على طلب إعفاء الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على مسارح الهيئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهي.