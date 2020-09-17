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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انفراد.. قائمة أكبر شركات تعدين عالمية تقدمت لمزايدة الذهب في مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:29 م
الذهب
الذهب
سيد ابراهيم
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حصلت "الدستور" على قائمة ضمت أكبر شركات التعدين في العالم، وتقدمت للمزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية في مارس الماضي للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالي 170 ألف كيلو متر مربع، والتي تم إغلاقها يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ"الدستور"، أن الشركات التي تقدمت رسميًا للدخول في المزايدة التي طرحتها مصر تعد من أكبر شركات التعدين في العالم، ما يعد ذلك إنجازا كبيرا يضاف للمهندس طارق الملا، وزير البترول ونائبه المهندس علاء خشب، ورئيس هيئة الثروة المعدنية الدكتور أسامة فاروق، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير بصحبة قيادات التعدين في كندا للمشارك في المؤتمر الدولي للتعدين "PDAC" في مارس الماضي للترويج للثروات التعدينية والمزايدة التي تم طرحها وسط الشركات العالمية، لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

وأوضح المصدر، أنه من ضمن الشركات العالمية التي تقدمت للمزايدة، أكبر 5 شركات تعدين في العالم، وهي:
- "باريك جولد" والتي تعد الأولى عالميًا في إنتاج الذهب ومقيدة في كبرى بورصات العالم.
- "سنتامين" العالمية صاحبة حق امتياز منجم السكري في مصر والأولى على مستوى الشرق الأوسط، ومن أكبر 10 شركات تعدين بالعالم، والتي تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالي البحث واستخراج الذهب، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف عامل وفني وجيولوجي بالصحراء الشرقية وتدر دخلًا كبير لمصر من خلال اقتسام الأرباح والمسجلة في بورصة لندن.
- "لامنشا" للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار إحدى شركات التعدين العالمية والذي يمتلك فيها الملياردير المصري نجيب ساويرس حصة كبيرة.
- أكبر شركة تعدين في الصين
- شركة تعدين بريطانية من كبرى شركات التنقيب عن الذهب في انجلترا، بالإضافة شركة استرالية تعمل في مجال التعدين والذهب.

وقال المصدر، إن هناك أكثر من 20 شركة مصرية تقدمت أيضًا للمزايدة رسميًا، لافتًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتقسيم مساحات المزايدة إلى نحو 360 قطاعا على مستوى الجمهورية وخاصة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتي تعد من أكبر المزايدات العالمية التي طرحتها مصر على مر التاريخ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأشار إلى أن دخول أكبر شركات تعدين في العالم لمزايدة الذهب في مصر، جاء نتاج جهد متواصل من القائمين على التعدين في مصر وخطة التطوير الشاملة برعاية وزير البترول ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستفادة من الثروات التعدينية في مصر واستخراجها، كما يعد تقدم هذه الشركات للمزايدة انعكاس لحالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكلف رئيس هيئة الثروة المعدنية بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لتتولى عملية تقييم عروض الشركات العالمية تتسم بالوضوح والشفافية، وأمر بسرعة انتهاء التقييم وفق المعايير الفنية للمزايدة للإعلان عن النتائج فى مؤتمر صحفي عالمي برئاسة وزير البترول وحضور الشركات الفائزة بالمزايدة وممثلين عن دولهم من سفراء ومسؤولين.

وقال المصدر، إن وزير البترول تلقى بيان بقائمة الشركات العالمية المتقدمة للمزايدة، وسط فرحة عارمة من الحضور، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذل للوصول إلى هذه النتائج بعد رحلة عمل شاقة قادها الوزير في كندا يرافقه قيادات التعدين وسط انتشار فيروس كورونا، إلا أن فريق العمل بقيادة نائب الوزير والدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية أصروا على المشاركة في المؤتمر العالمي للتعدين بكندا للترويج للثروات التعدينية في مصر من خلال المزايدة التي تم طرحها، والتحدث مع الشركات العالمية بكل لغات العالم حتى بدأ جني ثمار هذا الجهد.

وألقى وزير البترول كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر الذي يعد أكبر محفل عالمي معني بشؤون صناعة التعدين، شارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما عقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين.

كما ألقى الملا الضوء على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار، والتي انعكست إيجابًا على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، والتي يأتي من ضمنها قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في إحداث طفرة بقطاع التعدين في مصر.

كما التقى الملا خلال المؤتمر العالمي للتعدين بعدد من رؤساء شركات التعدين العالمية من بينها مجموعة "سبروت" الأمريكية "ريك رول"، والتي أبدت رغبتها في دخول المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بالشراكة مع مستثمرين مصريين، وكذلك شركة "لامنشا" للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار، وشركة "كينروس للذهب"، و"فوربس مانهاتن الكندية"، و"نيومونت للذهب"، و"باريك جولد"، و"فرانكو نيفادا".

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