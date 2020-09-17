ندوة بالمركز الدولي للكتاب عن ديوان «ما كان في الإمكان كان»

يستقبل المركز الدولي للكتاب٬ بمقره خلف القضاء العالي٬ في السادسة من مساء الأحد المقبل٬ ندوة لمناقشة أحدث إصدارات الشاعر الكبير حسن طلب، ديوان "ما كان في الإمكان كان"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.ويناقش الديوان كل من الناقدة الدكتورة منى طلبة، أستاذ النقد الأدبي والدراما بكلية الآداب بجامعة عين شمس، والناقد الدكتور السيد العيسوي، ويدير الندوة الناقد الدكتور رضا عطية.يذكر أن "طلب" من مواليد 1944 بمحافظة سوهاج، حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968، وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984، أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1992.وتدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضوًا بهيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليًا، نائب رئيس تحرير مجلة "إبداع"، عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وله العديد من الأعمال الشعرية، من بينها: "وشم على نهدى فتاة، سيرة البنفسج، وأزل النار في أبد النور، لا نيل إلا النيل، بستان السنابل".