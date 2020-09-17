افتكر_جرايم_الاخوان.. هاشتاج يوثق السجل الأسود لـ «الإرهابية»



اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإخوان، لصد محاولات الجماعة الإرهابية لهدم الدولة المصرية، من خلال الترويج لأخبار مفبركة وأكاذيب وشائعات عن كل ما تقدمه الدولة لرفعة أبنائها وتقدمها، وانطلاقًا من دور المصريين الوطني، وجدوا أن الحل الأمثل هو مواجهة الإخوان بسلاحها وهو مواقع التواصل الاجتماعي.



وأطلق نشطاء هاشتاج جديد يحمل عنوان #افتكر_جرايم_الاخوان، استطاعوا من خلاله توثيق عديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة، وأيضًا يثبتون أن منهج الجماعة هو الكذب والتدليس وترويج الشائعات. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإخوان، لصد محاولات الجماعة الإرهابية لهدم الدولة المصرية، من خلال الترويج لأخبار مفبركة وأكاذيب وشائعات عن كل ما تقدمه الدولة لرفعة أبنائها وتقدمها، وانطلاقًا من دور المصريين الوطني، وجدوا أن الحل الأمثل هو مواجهة الإخوان بسلاحها وهو مواقع التواصل الاجتماعي.وأطلق نشطاء هاشتاج جديد يحمل عنوان #افتكر_جرايم_الاخوان، استطاعوا من خلاله توثيق عديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة، وأيضًا يثبتون أن منهج الجماعة هو الكذب والتدليس وترويج الشائعات.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، قمنا برصد التفاعل مع هذا الهاشتاج، خلال يومي 16 و17سبتمبر، واستنادًا لأداة "track my hashtag"والذي وصل التفاعل فيه إلى ذروته في الساعة التاسعة من مساء الأمس، وفي منتصف الليل بين اليومين، أيضًا في السادسة من صباح هذا اليوم.

وكانت نسبة التويتات الأصلية للهاشتاج 15.15%، بينما وصلت نسبة إعادة التغريد "ريتويت" عليه إلى 84.85%.

وضمن جرائم الإخوان التي أدرجها المغردون وحصلت على تفاعل كبير معها صور لحرق الإخوان للمؤسسات وقتل الأبرياء، كتبتها أشجان نبيل، وحصلت على 157 ريتويت وحظيت بإعجاب 332 مغرد.

وتغريدة أخرى باسم داليا زيادة، كتبت فيها: "توثيق أكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف أرتكبها عناصر جماعة الإخوان المسلمين في الفترة من يوليو ٢٠١٣ إلى ديسمبر ٢٠١٥ بغرض الانتقام من المصريين وافتعال حرب أهلية.. الحملة الشعبية لإدراج الإخوان تنظيم إرهابي دوليًا".

وعرضت من خلال رابط https:www.egyldi.orgmuslimbrotherhood تقريرًا أعده مركز دراسات الديمقراطية الحرة، وثق من خلال رسوم بيانية نوعية الجرائم التي ارتكبها الإخوان خلال الفترة المذكورة، أيضًا أعداد القتلى والمصابين الأبرياء بسبب العمليات الإرهابية التي كان الإخوان يقومون بها، وحصلت على 96 ريتويت وحظيت بإعجاب 188 مغرد.