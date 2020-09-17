«الوزراء» يوافق على تخصيص أرض لإقامة «حدائق العاصمة الإدارية»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة).وقال المجلس في بيان له، إن الموافقة على تخصيص هذه الأرض لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.من جهتها شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بدء تنفيذ مشروع لوحدات الإسكان الاجتماعي على الأرض محل القرار، إضافة لبدء تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية إلى جانب أعمال الطرق.