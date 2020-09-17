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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منح الضبطية القضائية لـ8 أطباء بيطريين بالوادي الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:41 م
الدكتور ناجي محمد
الدكتور ناجي محمد عوض
محمد مهدي
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أعلن الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن منح الضبطية القضائية لـ8 أطباء بيطريين بالمديرية.

و أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المديرية أنهت إجراءات منح الضبطية القضائية للأطباء الذين وقع الاختيار عليهم بإشراف وزارة العدل، بواقع 6 أطباء بيطريين بقطاع التفتيش، و2 أطباء تفتيش أدوية وصيدليات بيطرية.

و أضاف "ناجي" أنه سيجري منح كارنيهات الضبطية القضائية للأطباء البيطريين بالمديرية نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف تسهيل إجراءات مواجهة أي خروج عن القانون في حملات التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة.

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