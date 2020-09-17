منح الضبطية القضائية لـ8 أطباء بيطريين بالوادي الجديد
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:41 م
محمد مهديطباعة
أعلن الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن منح الضبطية القضائية لـ8 أطباء بيطريين بالمديرية.
و أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المديرية أنهت إجراءات منح الضبطية القضائية للأطباء الذين وقع الاختيار عليهم بإشراف وزارة العدل، بواقع 6 أطباء بيطريين بقطاع التفتيش، و2 أطباء تفتيش أدوية وصيدليات بيطرية.
و أضاف "ناجي" أنه سيجري منح كارنيهات الضبطية القضائية للأطباء البيطريين بالمديرية نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف تسهيل إجراءات مواجهة أي خروج عن القانون في حملات التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة.
و أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المديرية أنهت إجراءات منح الضبطية القضائية للأطباء الذين وقع الاختيار عليهم بإشراف وزارة العدل، بواقع 6 أطباء بيطريين بقطاع التفتيش، و2 أطباء تفتيش أدوية وصيدليات بيطرية.
و أضاف "ناجي" أنه سيجري منح كارنيهات الضبطية القضائية للأطباء البيطريين بالمديرية نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف تسهيل إجراءات مواجهة أي خروج عن القانون في حملات التفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة.