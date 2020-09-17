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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعاون فنى بين نصر محروس وميس حمدان فى «اصحى صحصح»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:37 م
نصر محروس وميس حمدان
نصر محروس وميس حمدان
دعاء عبد المقصود
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أعلنت الفنانة ميس حمدان عن تعاون فني بينها وبين المنتج نصر محروس في أغنيتها الجديدة الخليجية (اصحى صحصح) والتي من المقرر طرحها خلال أيام.

وقالت ميس في تصريحات لـ"الدستور" إنها سعيدة بهذا التعاون مع المنتج نصر محروس، وأكدت أن هذه الأغنية بداية لتعاون فني في عدد من الأغاني، مضيفة أنها تتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أن الأغنية من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال أيام.

وأضافت أنها قررت تقديم هذه الأغنية بعد أن أعجبت بكلماتها الجريئة ولحنها.

"اصحى صحصح يا غبى" كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس في الغناء بالخليجي بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

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