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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

25 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء المدن الجديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:46 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو خان
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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففى نطاق قطاع المدن الجديدة، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 280 ألف مشترك، ويضم حوالى 5 مراكز وقرى، تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 25 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، فقد تم تحرير حوالى 1000 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 4,3 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.

وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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