«مصر للطيران» تنقل 4 آلاف راكب بمطار القاهرة اليوم

تسيّر مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، ٣٩ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من تورونتو، باريس، لاجوس، لندن، ميلانو، أكرا، نيويورك، موسكو، إسطنبول، أبوجا، بغداد، الدمام، البحرين، المدينة المنورة، الخرطوم، جوانزو، الشارقة، أديس أبابا، أنجامينا، بيروت، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، ورحلة واحدة استثنائية إلى مسقط، و٨ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حراراتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.