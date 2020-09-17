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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:27 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلنت شركة بيونتش Biontech الألمانية توسيع طاقات إنتاجها للقاح كورونا، وذلك بتفويض من شركة الأدوية السويسرية العملاقة "نوفارتيس" التي تقوم بتصنيع لقاح محتمل للفيروس.

وقالت الشركة- وفقا لما أعلنته القناة الأولى للتليفزيون الألماني (إيه آر ديه)- إنه من المقرر أن تصل طاقات الإنتاج للقاح إلى 750 مليون علبة سنويًا أو أكثر من 60 مليون علبة شهريًا عند التشغيل الكامل.

وتقوم شركة "نوفارتيس" بتصنيع اللقاح المحتمل لفيروس كورونا وعقدت صفقة تصنيع مع فريق أمريكي، ويعتمد اللقاح المرشح على تكنولوجيا مماثلة لتكنولوجيا علاج الجينات، حيث يهدف الباحثون الأمريكيون إلى إدخال مادة وراثية تشكل "طفرات" فيروسات التاجية الجديدة فيما يسمى الفيروس المرتبط بالأدوية (AAV)، قبل حقنها في البشر لإثارة استجابة مناعية ضد كورونا.

وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية من زيارة التشيك، والتي تجاوز بها عدد الإصابات 2000 إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد، كما مددت الحكومة الألمانية تحذيرها من السفر إلى براغ إلى منطقة بوهيميا الوسطى المجاورة، وفيينا وبودابست (المجر)، وشمال وجنوب هولندا في هولندا (شاملة مدن أمستردام وروتردام ولاهاي)، وكانتون فريبورج السويسرية، ومناطق أخرى في فرنسا إضافة إلى كرواتيا ورومانيا: العاصمة بوخارست ومقاطعات أخرى.

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