إصابات كورونا في إيران تتجاوز 413 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 413 ألف حالة، بعد تسجيل 2815 إصابة جديدة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23 ألفا و808 حالات، بعد تسجيل 176 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ولفتت إلى أن عدد المتعافين اقترب من 354 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.ويقول مسئولو وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق أدت إلى توقف المواطنين عن أخذ المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات.